مع مصر.. الأردن يعلن تنفيذ 7 عمليات إنزال للمساعدات في شمال غزة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، أنها نفذت 7 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وإغاثية بمشاركة دول أخرى، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ووفقا لبيان الجيش الأردني، شاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و4 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

وأشارت القوات المسلحة الأردنية ، في بيانها، إلى أنه بذلك ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها الجيش الأردني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 87 إنزالا جويا أردنيا، و209 إنزالات جوية نُفذت بالتعاون مع دول أخرى.