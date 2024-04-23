رئيس لجنة الطوارئ في رفح: المدينة تعاني من كارثة إنسانية خطيرة

قال رئيس لجنة الطوارئ في بلدية رفح، مهند معمر، إن المدينة تعاني في الوقت الراهن من كارثة إنسانية خطيرة للغاية، على ضوء ظروفها الإنسانية القاسية، فهناك سوء تغذية ونقص حاد في المياه والمستلزمات الغذائية.

وأضاف معمر في تصريحات لوسائل إعلام فلسطينية، أن تضرر بنية الصرف الصحي في رفح خلف تداعيات خطيرة أبرزها انتشار الأمراض والأوبئة في صفوف النازحين.

وأوضح أن بلدية رفح تعاني منذ شهور من شح حاد في توفر الإمكانيات التي تساعدها على القيام بمهامها تجاه النازحين، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي إذا قام بتنفيذ تهديداته باجتياح رفح سيكون بمثابة قرار بإعدام مليون ونصف فلسطيني.

وأشار رئيس لجنة الطوارئ في بلدية رفح، إلى أنه لا يوجد فعليا مكان يُمكن نقل هذا العدد من السكان إليه في رفح أو غزة.

ودعي معمر المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع الاحتلال الإسرائيلي من الإقدام على تنفيذ هذه الخطوة الخطيرة واجتياح رفح.