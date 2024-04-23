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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الخميس المقبل إجازة في البنوك بأمر المركزي.. اعرف السبب

البنك المركزي
البنك المركزي

أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة المصرفي الكبير حسن عبد الله، قرارا بتعطيل العمل بالجهاز المصرفي، الخميس المقبل بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقال البنك المركزي المصري في نشرته الصادرة قبل قليل، إنه من المقرر استئناف البنوك وفروعها العاملة داخل السوق المصرية، يوم الأحد من الأسبوع التالي.

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بموجب قرار البنك المركزي فإن البنوك العاملة بمصر والبالغ قوامها 39 بنكا حكوميا وخاصا؛ ستحصل على إجازة 3 أيام متصلة تبدأ من الخميس حتي السبت من الأسبوع التالي .

يتضمن يومي الإجازة السبت والجمعة من كل أسبوع، فترة الراحة الأسبوعية التي قررها الجهاز المصرفي لموظفيه على مستوي الفروع والإدارات المختصة بالبنوك

ويبدأ العمل في البنوك يوميا من الثامنة والنصف صباحاً حتي الثالثة مساءا بالنسبة للفروع البنكية و من الثامنة حتى الرابعة يوميا دون أيام العطلات الرسمية، بالنسبة للموظفين بالبنوك.

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