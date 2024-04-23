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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فعاليات اليوم الثالث لدورة الحاسب الآلي الإداري بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.. صور

دورة الحاسب الآلي
دورة الحاسب الآلي بأزهرية الإسكندرية

نظم أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الاثنين، زيارة تفقدية لفعاليات اليوم الثالث لدورة (الحاسب الآلي الإداري)، والتي تنظمها الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بالتعاون مع إدارة الأرشيف الإلكتروني بمشيخة الأزهر، وذلك بتكليف من الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

 

وتهدف الدورة، التي يشارك فيها عدد كبير من العاملين في الإدارات والتحول الرقمي بالأزهر الشريف، إلى تعزيز مهاراتهم في استخدام الحاسب الآلي الإداري، وإكسابهم المعارف والخبرات اللازمة لتطبيق منظومة الإدارة المميكنة (السيستم) في أعمالهم، وتفعيل مستحدثاتها.

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ورافق جاويش في هذه الزيارة الأستاذ أمين عزام، مدير إدارة التدريب، حيث حضرا جزء من التطبيق العملي للمحاضرة، وتبادلا الحديث مع المشاركين حول أهمية الدورة العلمية، وفوائدها في تطوير قدراتهم ومهاراتهم، والعمل على تذليل أي معوقات بالتعاون مع المهندسة وفاء جويد، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، والأستاذ أحمد الصغير، مدير بيت شباب الأزهر بسموحة.

 

وأكد "جاويش" أهمية هذه الدورة في إطار سعي الأزهر الشريف الدؤوب إلى التحول الرقمي للمعاهد الأزهرية، تماشيًا مع أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030"؛ وأشار إلى أن هذا التحول يهدف إلى تقديم خدمات تعليمية وإدارية قادرة على مواكبة العصر، وتلبية احتياجات الطلاب والعاملين في الأزهر الشريف.

 

من جانبه، أوضح الأستاذ أمين عزام أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات لرفع كفاءة العاملين في مختلف مجالات الأزهر الشريف، وتطوير مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

 

وأشاد المشاركون في الدورة بالمعلومات القيمة التي قدمها المحاضرون، والاستفادة الكبيرة التي حصلوا عليها من خلال هذه الدورة.

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