محافظ الشرقية: جهاز المشروعات الصغيرة قدم قروضا بأكثر من ملياري جنيه

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم قروضا قيمتها ملياران و81 مليونا و438 ألفا؛ لتمويل 69 ألفا و370 مشروعا وفرت 129 ألفا و18 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وذلك خلال الفترة من بداية سبتمبر عام 2018 حتى نهاية مارس عام 2024.



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة الشرقية اليوم /الثلاثاء/؛ لاستعراض استراتيجية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والتراثية، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد، والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية وإنجي لطفي خبيرة اقتصادية أولى ومديرة مشروع بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدكتور جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر.



وأكد المحافظ - في بيان اليوم - أن الشرقية تعد نموذجا مصغرا لجمهورية مصر العربية بكل ما بها من تحديات وثقافات تستلزم التغيير، من خلال التعاون بين الجهات الشريكة؛ للوصول إلى الأفضل، لافتا إلى أن برنامج "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية استطاع تمويل 19 ألفا و194 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و211 مليونا و163 ألف جنيه، وفرت 56 ألفا و273 فرصة عمل لأبناء المحافظة.



وأوضح المحافظ أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومشروع قوى عاملة مصر وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، تمثل قوة دعم حقيقية لمحافظة الشرقية في مواجهة التحديات أمام أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير الحلول اللازمة لها؛ لتقديم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي للمحافظة.



ودعا إلى تغيير الثقافة السائدة لدى النشء؛ خاصة بمدارس التعليم الفني، وإطلاع الطلاب على أحدث طرق التصنيع والإنتاج المحلي والعالمي؛ ليصبحوا جاهزين لخوض تجارب العمل الحر ومنافسة السوق العالمي بمنتجات مصرية، وذلك وفقاً لمتطلبات سوق العمل لتخريج جيل قادر على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع.



من جانبه، وجه الدكتور جوزيف غانم، الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية ولفريق العمل المكلف بإجراء المسح الاقتصادي؛ لدورهم المتميز وتعاونهم المثمر مع ممثلي مشروع قوى عاملة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إجراء المسح الاقتصادي للمحافظة بكل دقة لتحديد البرامج والمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة.



من جهتها، أوضحت الدكتورة ناهد مصطفى، أن المسح الاقتصادي تم إجراؤه لاستكمال الخطة الاستراتيجية لمحافظة الشرقية (2019-2023)، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك تحديث قواعد البيانات لمختلف القطاعات الاقتصادية، ورسم السياسات، وإعداد برامج وخطط التنمية الاقتصادية، بجانب تعظيم القيمة المُضافة، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين القطاعات المختلفة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وزيادة مساهمة المحافظة في الناتج المحلى لإقليم قناة السويس.



وأضافت أن الشرقية حرصت على وضع استراتيجية للصناعة والمشروعات والحرف اليدوية، من خلال التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول عاجلة لها، والتي أدت إلى زيادة المصانع القائمة من 1200 مصنع إلى 1350 مصنعا، وزيادة خطوط الإنتاج وانخفاض عدد المصانع المتعثرة من 34 إلى 15 مصنعا، بجانب زيادة عدد طلبات المصانع الراغب أصحابها في توفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة، بالإضافة لتوفير مشروعات مختلفة للمرأة المعيلة تساعدها على مواجهة أعباء الحياة.