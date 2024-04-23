خالد الجندي: سيدنا أبو بكر الصديق كان أكثر الصحابة تعلقا وحبا للقرآن

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن سيدنا أبو بكر الصديق، كان من أكثر الصحابة حبًا وتعلقًا بالقرآن الكريم.

وتابع خالد الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC": وعندما سُئل عن أكثر آية يحبها، قال: "لقد قرأت القرآن جميعه، فما وجدت آية أرجى من قوله: "قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا".

وأضاف الجندي، أن معنى لفظ "شاكلته" أي الخُلق والسجية والعمل الملاصق للذات، وكل شخص يعمل بطبعه وخُلُقه وبما خرج من نفسه.

وأشار خالد الجندي، إلى أن هناك من هو شاكلته البخل والطمع والعصبية والكرم والوفاء والغدر، أي كل يعمل على شاكلته، موضحا أن سيدنا أبو بكر الصديق، قال: "وشاكلة العبد العصيان وشاكلة الرب الغفران".