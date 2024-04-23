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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماهر فرغلي: لا فرق بين جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم القاعدة .. فيديو

الدكتور ماهر فرغلي
الدكتور ماهر فرغلي

كشف الدكتور ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، هوية محمد رفيق، أو محمد منتصر، الاسم الحركي له في جماعة الإخوان الإرهابية، وهو المتحدث باسم حركة حسم الإخوانية، مشيرا إلى أنه من مواليد محافظة الإسكندرية، وكان له وضع تنظيمي كبير في جماعة الإخوان.


وأضاف الدكتور ماهر فرغلي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد منتصر، أعلن عن فتوى صادرة من جماعة الإخوان بأن الجيوش والشرطة من الفئات التي تمتنع عن الشريعة، مبينا أن جماعة الإخوان أثبتت أن لا فرق بينها وبين تنظيمي القاعدة وداعش بعد سعيها لتدمير الدولة والفتاوى العبثية التي كانت تصدرها.


وأشار الدكتور ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أن حركة حسم قامت بالعديد من أعمال العنف في الفترة من 2015 وحتى 2019، لافتا إلى أن جماعة الإخوان تورطت في أعمال دامية كثيرة عن طريق جماعات مثل حسم، وما أعلنه الإخواني محمد منتصر بشأن الجيش والشرطة.
ورجح الدكتور ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، تجسيد شخصيات الإخوان الإرهابية في أعمال فنية، منها سيد قطب وما كان يسعى له في تفجير القناطر الخيرية، وقيادته لتنظيم الإخوان وأيضا حسن البنا وفكره لتدمير الدول.


وشدد الدكتور ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، على أن الدولة المصرية، واجهت في السنوات الماضية، العديد من التحديات في الداخل والخارج، كذلك مجابهة الإرهاب وتمويل تلك الجماعات من القوى التي تريد النيل من مصر واستهداف مؤسساتها، ونجحت في التصدي للعديد من المخططات الإخوانية ومواصلة جهودها لدحر تلك الفتن والمخطط ومواصلة عمليات البناء والتطوير والتنمية في مختلف الأصعدة، في ظل معاناة دول كثيرة الإرهاب والجماعات الإرهابية.

الإرهابية جماعة الإخوان محافظة الاسكندرية الفتاوى العبثية الجماعات الإسلامية

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