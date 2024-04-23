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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء العمليات في رفح | تفاصيل

النازحين في رفح
النازحين في رفح

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في تقرير لها مساء اليوم الثلاثاء، إنه بعد أشهر عديدة من التأجيلات والمناقشات والضغوط الدولية والنقاشات السياسية، يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لبدء العملية العسكرية في رفح قريبا جدا.

وأضافت الصحيفة أن القرار الذي قد يتغير تبعا للتطورات، تم قبوله أخيرا بعد أن ردت حركة حماس قبل بضعة أيام على اقتراح الولايات المتحدة بشأن صفقة تبادل الأسرى، وأشار الموساد حينها إلى أن رد حماس "يثبت أن السنوار لا يريد صفقة إنسانية وعودة الرهائن ويواصل استغلال التوتر مع إيران ويسعى لتوحيد الساحات وتصعيد شامل في المنطقة".

وافترضت الصحيفة أن ضبط النفس الإسرائيلي بعد الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الذي شنته إيران، ورد الفعل المحدد المنسوب إليها، مرتبط أيضًا بتلين المواقف الأمريكية تجاه عملية بالترتيب للدخول إلى رفح.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ستنسق أيضًا مع الدول التي لها مصلحة في كل ما يتعلق بعملية الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نهاية الأسبوع أن الاستعدادات الإسرائيلية للعمل في رفح تكتسب زخما، حيث سيستغرق إخلاء السكان المدنيين من المدينة، الذين يبلغ عددهم حوالي 1.4 مليون فلسطيني، حوالي ثلاثة أسابيع، لافته إلى أن العملية من المتوقع أن تستمر ، بحسب التقديرات، نحو ستة أسابيع.

ورجحت الصحيفة أنه قبل العملية الكبيرة في رفح، سينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات أولية في المنطقة وبعد ذلك سيبدأ إخلاء السكان.

ومؤخراً أُعلن في الولايات المتحدة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بشراء خيام بغرض إخلاء السكان من مدينة رفح.

ووفقا للصحيفة زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا إن كتائب حماس الأربع في رفح ليست من أقوى كتائب حماس في قطاع غزة، والكتائب الأقوى للحركة، التي تم حلها في الأشهر الأخيرة، موجودة في غزة وخانيونس. .

وبحسب مزاعم الصحيفة فأن عدد غير قليل من مقاتلي القسام انتقل إلى رفح في الأشهر الأخيرة، وبالتالي فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستبعد وقوع قتال عنيف هناك.

وقالت الصحيفة أن هناك تقديرات بأن أسرى إسرائيليين تم نقلهم إلى رفح، مشيرة إلى أن الطريق لإعادة الأسرى هو الوقف الفوري للحرب وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن هناك اعتقاد آخر بأنه حتى في هذه الحالة، فإن حماس لن تطلق سراح جميع الأسرى، على أساس أنها بذلك ستتخلى عن أوراق المساومة التي تسمح له بالحفاظ على قدراتها ومحاولة استعادة حكمها.

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