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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

محمد سلامة
محمد سلامة

كشف المخرج محمد سلامة كواليس مشهد حلق الفنانة إلهام صفي الدين شعرها بالكامل ضمن أحداث مسلسل “إمبراطورية ميم” الذى شارك به فى الماراثون الرمضاني الماضي.

وقال المخرج محمد سلامة خلال لقائه ببرنامج “الستات مبيعرفوش يكدبوا” ، أن مشهد حلق شعر إلهام صفي الدين كان حقيقي ، وكان المشهد يعبر عن حالتها النفسية لأنها كانت كانت تجسد دور مايا الفتاة التى كانت تعاني من أزمة نفسية بسبب فقدان والدتها وأنها لا تستطيع السيطرة على غضبها مطلقا.

وأضاف المخرج محمد سلامة ، معلقا: “كذا حد كان معترض على موضوع حلق الشعر لكن بعد ما عملنا الكاستينج قولت لإلهام أنتي هتحلقي شعرك والحقيقة هي وافقت علطول وقالت أوكي سريعة جدا ، وكان الدور يتطلب أنها تخس ١٠ كيلو وتدرب على لعب الكورة وبالفعل هي عملت دا”. 

وشارك مسلسل "إمبراطورية م" فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

 

 

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كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

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