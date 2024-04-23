المالية: الموازنة تعكس اهتمام الحكومة بالمواطن المصري

أكد أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة، أن الموانة العامة للدولة في العام المالي الجديد تواجه عدة تحديات أبرزها تخفيف الأعباء الكبيرة على المواطنين، وهو ما ظهر في الإهتمام بالصحة والتعليم وغيرها في الموازنة.

وقال أحمد السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الحكومة ربطت الأداء المالي الفني داخل الوزارات، وهذا تغيير منهجي، مؤكدا أن موازنة العام المالي تعكس اهتمام الحكومة بالمواطن المصري.

وتابع وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة، أن الدولار تم تقييمه بسعره الحالي في موازنة العالم المالي الجديد، مؤكد أنه مع استقرار سعر الصرف سيحدث انخفاض بسعر الدولار.

وأشار أحمد السيد إلى أنه سيكون هناك مبادرات لدعم قطاع السياحة، والتي من شأنها سيكون لها تأثير ايجابي على توافر العملات والنقد الأجنبي.