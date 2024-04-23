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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ الخامسة على مستوى الجمهورية في تقييم القوافل العلاجية ضمن حياة كريمة

صدى البلد

قال وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتور محمد شقوير، إن المحافظة احتلت المرتبة الخامسة على مستوى محافظات الجمهورية، في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال شهر مارس، وذلك عبر تقييم القوافل العلاجية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بواقع تقييم بنسبة 83.6%.


وأكد الدكتور محمد شقوير، حرص مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ على استمرار تنظيم القوافل الطبية لخدمة أهالي المحافظة، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.


من جانبه، أوضح الدكتور مجدي شنح منسق القوافل العلاجية بالمديرية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، مشيرا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي خلال شهر مارس فقط على 7255 مواطنا وإجراء 1479 تحليلا طبيا وعمل أشعة لـ297 حالة، كما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي بين 3346 مواطنا.


وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة" تم إجراء 980 فحصا لـ492 مواطنا، وبالإضافة إلى ذلك تم تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لـ49 مريضا، وتحويل 54 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.


وفي إطار متصل، أكد الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ على استمرار متابعة سير العمل في جميع وحدات الرعاية الأساسية بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، مشددا على ضرورة متابعة الأداء في جميع الوحدات الصحية ومتابعة الفرق الطبية المتحركة في أماكن التجمعات والمساجد خاصة أيام الجمعة من كل أسبوع وذلك لخدمة المواطنين.


ووجه مديري الإدارات الصحيفة بتكثيف المرور على الوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، حيث تم المرور على أغلب مكاتب الصحة والوحدات الصحية بكفر الشيخ لمتابعة سير العمل والتأكد من انضباط حضور طاقم الأطباء والتمريض وتوافر جميع المستلزمات والأدوية ومتابعة الفرق الطبية المتحركة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالقرب من التجمعات لضمان تقديم الخدمات لجميع المواطنين.

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