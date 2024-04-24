«ناخد الكورة نخبيها».. ناقد رياضي يسخر من فريق الزمالك

نشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري منشورًا مثيرًا بشأن الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو الدرديري: تخيل كده معايا الزمالك يفوز بالكونفيدرالية والأهلي يفوز بأفريقيا والاتنين يتقابلوا في نهائي السوبر الأفريقي والجزيري يحط هدفين وناخد الكورة نخبيها .

واستأنف فريق الزمالك تدريباته أمس الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.