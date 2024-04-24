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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: مناورات الناتو في فنلندا استفزازية

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن مناورات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فنلندا تعتبر "استفزازية".

من جهته قال الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، الثلاثاء، إن الانضمام إلى حلف الناتو قبل عام حول بلاده إلى "دولة خط مواجهة"، نظرا لأنه ضاعف حدود التكتل العسكري مع روسيا.

وكان ستاب يزور السويد المجاورة ويتحدث في مؤتمر صحفي مشترك في ستوكهولم الثلاثاء مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

وقال كريسترسون في المؤتمر الصحافي: "السويد وفنلندا لا تتشاركان فقط تاريخا مشتركا. نحن نتشارك إلى حد كبير أيضا مستقبلا مشتركا"

الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية روسيا الناتو حلف شمال الأطلسي

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