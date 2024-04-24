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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال

ارشيفية
ارشيفية

اقتحم عدد كبير من الصهاينة و المستوطنين   ساحات المسجد الأقصى المبارك في استمرار للانتهاكات العدوانية وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وحدثت الاقتحامات تحت حماية شرطة الاحتلال.
بل وقامت شرطة الاحتلال بإبعاد الطواقم الصحفية من  باب السلسة خلال تغطيتهم لاقتحامات المستوطنين.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بارتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي إلى 420.
وسبق ان افادة دائرة الأوقاف الإسلامية بقيام 234 مستوطنا ومتطرفا باقتحام المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي.

 

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