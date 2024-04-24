بوريل يطالب بخفض التوترات وتهدئة التصعيد بين إيران وإسرائيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا إلى خفض التوترات وتهدئة التصعيد بين إيران وإسرائيل.



وفي وقت سابق رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا.

وقال بوريل عبر حسابه على منصة إكس: "أرحب بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا الذي أصدرته كاثرين كولونا ( الرئيسة المكلفة بإجراء التحقيق المستقل بشأن عمل وكالة أونروا)، والذي يعترف بالوكالة باعتبارها شريان حياة إنساني لا غنى عنه للشعب الفلسطيني".

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "أنا أنضم مع كاثرين كولونا في تشجيع المجتمع الدولي بقوة على الوقوف إلى جانب الأونروا، حتى تتمكن من القيام بمهمتها بالتمويل الكافي".

وأكد على أن الاتحاد الأوروبي سيساعد الأونروا للتنفيذ السريع للتوصيات بشأن كيفية معالجة القضايا المستمرة المتعلقة بالحياد.