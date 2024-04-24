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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الليثي: الأهلي لن يُقيل كولر حتى لو خسر بطولة أفريقيا

مارسيل كولر مدرب
مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي

قال الإعلامي محمد الليثي إن إدارة الأهلي لن تتخذ أي قرارات بشأن الاستغناء عن مارسيل كولر المدير الفني السويسري، حتى لو خرج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي أو أذا صعد للنهائي وخسر اللقب وقتها.

مصير كولر

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا “الكلام عن مصير كولر سابق لأوانه ونثق في قدرته على قيادة  الأهلي لتحقيق اللقب الأفريقي الثاني له والثاني عشر للقلعة الحمراء لكن في الوقت نفسه سيكون من الصعب جداً الاستغناء عن كولر حال خسارة لقب أفريقيا هذا الموسم”.

وأشار محمد الليثى قائلا “مسئولو النادي لا يرغبون في إجراء تغييرات مُستمرة في الجهاز الفني ..والتعاقد مع مدرب كل موسم أو موسمين، مُتابعاً: ليس من السهل اعتياد أي مدرب أجنبي على الأجواء وطبيعة المنافسة في مصر وأفريقيا لذا فلابد من الحفاظ على أي مدرب أجنبي نجح في التأقلم مع هذه الأجواء مثل كولر الذي حصد مع الأهلي 7 بطولات محلية وقارية حتى الأن خلال 18 شهراً”.

مشاكل كولر في الأهلي

وتابع محمد الليثى حديثة قائلا “كولر يرغب في الاستمرار مع الأهلي وهذه رغبة مسئولو النادي أيضاً لذا سيكون من الصعب الإطاحة به حال خسارة بطولة أفريقيا لا قدر الله، موضحاً أن كولر يمر بمشاكل وأزمات يرغب في حلها من أجل تحقيق أهدافه كاملة منها غياب الجمهور عن المدرجات وأرضية ملعب التتش وأمور إدارية أخرى، وهو ما سيعمل عليه مسئولو النادي الموسم المقبل حتى تكون كل الظروف مُهيّأة للمدرب السويسري للمنافسة على جميع البطولات”.

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