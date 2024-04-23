الشناوي يحرس مرمى الأهلي في حال التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي سيعود إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الاتجاه الاقوي داخل النادي الأهلي ولدى الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر هو الاعتماد على محمد الشناوي في حراسة المرمى في نهائي دوري أبطال أفريقيا في حال تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي".

وتابع:"هناك إشادة كبيرة بتألق مصطفى شوبير في حراسة المرمى في النادي الأهلي ولكن الشناوي سيكون الأقرب لحماية عرين القلعة الحمراء في نهائي إفريقيا".