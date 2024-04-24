سريعة وسهلة.. طريقة عمل صينية التوست بالدجاج

تعرفي على طريقة عمل صينية التوست بالدجاج، وهي من وصفات المطبخ الفرنسي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الكبار والصغار.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل التوست بالدجاج، وهي من الأكلات الفرنسية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ثلث ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكِ الوصفة بالتفصيل في السطور التالية:

طريقة عمل صينية التوست بالدجاج

طريقة عمل صينية التوست بالدجاج

مقادير صينية التوست بالدجاج

12 قطعة توست

3 قطع صدور دجاج

1 بصل

1 فلفل أخضر

¾ كوب زيتون بدون نواة

½ كوب فطر

¾ كوب جزر مبروش

½ كوب كريمة طبخ

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة هيل

½1 ملعقة صغيرة ملح

½1 ملعقة صغيرة زنجبيل

3 فص ثوم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

طريقة عمل صينية التوست بالدجاج:

- نقوم بقص التوست وإزالة أطرافه، ونقطّع البصل، الفلفل، الثوم، الفطر والدجاج كما في الفيديو.

في مقلاة على النار نسخّن الزيت ثم يضاف البصل والثوم.

- ننتظر حتى يذبلون ثم يضاف الدجاج وننتظر حتى ينضج.

- يضاف الفطر والفلفل وقومي بالتقليب، ثم يضاف الملح، الهيل، التوابل وعصير الليمون الحامض ونعيد التقليب.

- يضاف الجزر والزيتون ونقلّب ثم نرفع المقلاة من على النار.

- لعمل الصلصة في وعاء نضع الكريمة ونقوم بالخلط. ثم نضع قطع التوست في صينية فرن مدهونة بالزبدة أو زيت الزيتون.

- ندهن التوست بالصلصة ثم نضع عليه الحشو، وفوق الحشو نضع قطع الجبن التشيدر.

- ندهن التوست المتبقي بالصلصة ثم نضع بالصينية بحيث يكون الوجه المدهون بالصلصة من أسفل.

- ندهن الوجه العلوي بالصلصة أيضاً، وندخل الصينية الفرن على درجة 200 من 20-25 دقيقة لتصبح صينية التوست بالدجاج جاهزة للتقديم.