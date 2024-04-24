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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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7 أيام خلال 12 يومًا.. تفاصيل أطول إجازة للعاملين بالقطاع العام والخاص

7 أيام خلال 12 يومًا..
7 أيام خلال 12 يومًا.. تفاصيل أطول إجازة للموظفين

ينتهي شهر إبريل 2024 حاملًا في طياته إجازات رسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص، ويسلم الراية لشهر مايو الذي يبدأ بعدة أيام متواصلة من الإجازات التي تًعد ضرورية للموظفين للابتعاد عن محيط العمل قليلًا وأخذ قسطًا من الراحة ثم العودة لتقديم المزيد من الجهد في بيئة العمل المريحة والهادئة.

5 أيام عمل

وخلال الـ12 يومًا المقبلين، سيحصل كل موظف في القطاع العام والخاص على 7 أيام إجازة وهو ما يمثل أطول إجازة رسمية خلال عام 2024،. وهذا يعني أن الموظفين سيعملون 5 أيام فقط خلال هذه المدة.

تبدأ أولى الإجازات الرسمية خلال هذه المدة غدًا يوم 25 إبريل 2024 بمناسبة عيد تحرير سيناء ثم يليها يومي الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية رسمية. 

ثم يعود الموظفون بالقطاع العام والخاص إلى العمل لمدة 5 أيام تبدأ من يوم الأحد 28 إبريل حتى يوم الخميس 2 مايو ليعاودوا بعد ذلك الحصول على إجازة رسمية لمدة 4 أيام تبدأ من يوم الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو.

عيدي العمال وشم النسيم

تختلف مواعيد الاحتفال بعيد شم النسيم من عامًا لآخر، لكنه يصادف يوم الاثنين 6 مايو من العام الجاري 2024. 

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتعديل الإجازة الرسمية لعيد العمال بترحيلها من يوم الأربعاء 1 مايو إلى يوم الأحد 5 مايو، ثم عيد شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو.

ويعني ذلك أن الموظفين سيحصلون على إجازة لمدة 4 أيام متواصلة تبدأ من الجمعة والسبت (3 و 4 مايو) كعطلة أسبوعيه ثم الأحد 5 مايو كإجازة لعيد العمال والاثنين 6 مايو كعيد شم النسيم.

وبهذا يصبح عدد الإجازات خلال الـ12 يومًا القادمين 7 أيام للموظفين بالقطاع العام والخاص.

كيفية الحصول على أجر مضاعف

وفقًا لقانون الخدمة المدنية، يحق للموظف الحصول على الإجازة الرسمية بأجر يومًا كاملًا وذلك في أيام عطلات الأعياد والمناسبات التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء. 

ويمكن للموظف الحصول على أجر مضاعف خلال هذه الإجازات إذا اقتضت حاجة هيئته إلي عمله في هذه الأيام، فينص القانون على جواز تشغيل الموظف في العطلات الرسمية إذا اقتضت ضرورة العمل لذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها.

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