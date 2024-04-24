سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين، مقيمين بدائرة قسمى شرطة "إمبابة، المنيرة الغربية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 4 دراجات نارية، بدائرة قسم شرطة "إمبابة"، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عملائهما "سيئي النية" (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الوراق ، المنيرة الغربية"، تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.