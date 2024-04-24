قفزوا السور .. القبض على 6 مجرمين وراء سرقة مدرسة أطفيح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بسرقة (14) لفة سلك نحاس من داخل إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة أطفيح، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة (سائق "توك توك"- مقيم بدائرة المركز) .

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب تسلق سور المدرسة وكسر باب المخزن مستخدمين "أجنة ، ضُبطت " ، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سئ النية" (مالك مخزن "خردة" – مقيم بدائرة مركز شرطة الصف )، بمواجهته أيد ما سبق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.