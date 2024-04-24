ماستر كلاس لـ أحمد فايز بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يقيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة الإعلان ماستر كلاس مع مع مصمم المناظر السينمائية أحمد فايز، حول كيفية تحضير مصمم المناظر للعمل من بداية البحث ثم الرسم إلى التنفيذ.



ويدير الماستر المدير الفني موني محمود ، يوم الأحد، 28 أبريل، الساعة 1 ظهراً بمتحف اليوناني الروماني.

وقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، على ثلاثة من صناع الأفلام لتكريمهم بالدورة الـ10 للمهرجان المقرر انعقادها في الفترة من 25 حتى 30 أبريل من الشهر الجاري.



وأعرب محمد محمود رئيس المهرجان عن تقديره لمسيرة ثلاثة مبدعين، قدموا علامات مضيئة في صناعة الأفلام القصيرة بشكل خاص، والسينما بصورة عامة، وهم الفنان سيد رجب، المصور والمخرج إسلام كمال، ومنفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي.