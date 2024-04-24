وافي أبو سمرة: أسعار الأجهزة الكهربائية الفترة الحالية فاقت التوقعات في الانخفاض

أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق الأجهزة الكهربائية تشهد حالة من انخفاض الأسعار وركودا جزئيا.

وأوضح أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء جميع الأجهزة الكهربائية، نتيجة انتظام شركات الأجهزة الكهربائية في توريد البضائع، الأمر الذي أدى إلى زيادة في المعروض والبيع بأسعار الشركات الرسمية والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تراجع بعض الشركات والمصانع التي لم تقم بخفض الأسعار.

وقال أبو سمرة، في تصريحات له اليوم، الأربعاء، إن شركات صناعة الأجهزة الكهربائية ستقوم بعرض خططها المستقبلية حول نسب الانخفاض المتوقعة، مشيراً إلى وجود حالة ارتياح لدى المواطنين بخصوص الانخفضات الأخيرة.

وأضاف أن أسعار الأجهزة في الفترة الحالية جيدة جدا وفاقت التوقعات في الانخفاض، مشيراً إلى توفر جميع الأصناف التي وصلت إلى الشح في الفترة السابقة.

وكشف عضو شعبة الاجهزة الكهربائية، عن اسعار بعض الأجهزة الكهربائيةحالياً، حيث يتراوح سعر جهاز التكييف الحصان ونصف بين 20 و25 ألف جنيه وهو غير موفر للطاقة، بينما سعر جهاز التكييف الموفر للطاقة (الإنفرتر) يتراوح من 30 إلى 35 ألف جنيه.

وتتراوح أسعار مراوح السقف من 800 إلى 2500 جنيه المروحة الواحد حسب الماركة، ويتراوح سعر المبرد الصحراوي من 3000 جنيه إلى 5000 جنيه.

أما بالنسبة للفريزرات الصندوق، فتترواح بين 7000 و18000 حسب الحجم والماركة.