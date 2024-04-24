يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان إليسا خلال حفلها الأخير

أحيت الفنانة إليسا حفلا مؤخرا، وقد ظهرت بإطلالتين جذابتين باللون الاسود، وقد ظهرت بإطلالة أنثوية وجذابة.

سعر فستان إليسا في حفلها الأخير



وارتدت إليسا فستانا قصيرا باللون الأسود ومكشوف من منطقة الصدر، وبأكمام طويلة ويتوسطه أزرار من المنتصف على كامل الفستان، وارتدت تحته شراب طويل باللون الاسود الشفاف على حذاء من الجلد باللون الأسود.

وكان فستان إليسا من تصميم Balmain، ووصل سعر الفستان إلى 2860 دولار أمريكي، اي ما يعادل 137,405 بالجنيه المصري.



وقد تركت إليسا شعرها منسدلا على اكتافها وظهرها، بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



وأكملت إليسا إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد قامت بإختيار احمر شفاه باللون الكمشيرؤ، مع الماسكرا، والكحل والاسود، والآي شادو بطريقة السموكي ايز.

ولم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات، واكتفت بإرتداء كولية واسورة باللون الذهبي.

إليسا

إليسا