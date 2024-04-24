تعليق ناري لـ عمرو الدرديري بشأن إيقاف القيد بنادي الزمالك

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري، على تجدد أزمة القيد بنادي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: "تاني تاني تاني نرجع للقرف تاني الزمالك يتم إيقاف القيد فيه بسبب 2 مليون و400 الف دولار ".

واستأنف فريق الزمالك تدريباته امس الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.