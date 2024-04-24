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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمن والاستقرار.. الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، بمناسبة عيد تحرير سيناء الـ42، وبعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة بهذه المناسبة.

وجاء نص التهنئة: تهنئ الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء الـ42.

وتابع البابا تواضروس: إننا وإذ نحتفل بهذه الذكرى الغالية لاسترداد أرض سيناء الحبيبة، نتذكر ما دُفِعَ في سبيله من دماء الشهداء والجهود الدبلوماسية، وما زلنا نرى اليوم جهود الدولة المصرية للحفاظ على كل أرضنا وصونها بالتنمية الشاملة بعد ما قُدِّم لحمايتها ومواجهة جميع التحديات التي تواجهها.

واختتم : نصلي أن يحفظ الله بلدنا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار. 

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