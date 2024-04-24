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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. رصف وتطوير الشوارع الداخلية بمركز الحسينية

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق مركز ومدينة الحسينية ، وذلك تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

كلف المحافظ رئيس المركز بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف شارع المستشفى ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بطول 500 متر من الجهة اليمني اتجاه بنك مصر / المستشفى وإزالة المعوقات بالشارع والشوارع المحيطة باعتماد مالي يبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بإجمالي أطوال 2 كيلو متر.

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وأكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى ملاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول الي بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أعمال التطوير والرصف الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 الخطة الاستثمارية للعام المالي رئيس مركز ومدينة

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