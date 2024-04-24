أشرف زكي: قضيتنا مع التجاوزات خلال الجنازات وليس الصحفيين

أكد الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية خلال اجتماعه مع أعضاء نقابة الصحفيين لمناقشة أزمة الجنازات والتجاوزات التى تشهدها الجنازات الفنية.

وقال أشرف زكى: نحن والصحفيين وجهان لعملة واحدة".

وأضاف أشرف زكى:" قضيتنا ليست مع الصحفيين ولكن قضيتنا مع التجاوزات التى تحدث خلال الجنازات من قبل البعض لا يعلم عنهم شيء وهؤلاء ليسوا ينتمون لمهنة الصحافة".

وأوضح أشرف زكى : أن الصحافة مهنة عريقة وراقية، والظاهرة الجديدة من قبل أصحاب الموبايلات.

وتسعى نقابة الصحفيين لوضع ضوابط لتغطية جنازات الفنانين والمشاهير وذلك عقب أزمة واقعة تغطية جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني.

وأصدرت نقابة الصحفيين بيانا أوضحت فيه أنه نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

تواصلت النقابة مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل اليوم الأربعاء فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

وتدعو نقابة الصحفيين، الزملاء الصحفيين إلى وقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وإذ تؤكد النقابة على احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، فإنها تشدد أيضا على أن تغطية الجنازات والعزاءات عملا صحفيا يوثق حدثا يهم الجمهور كما يؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.