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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتزنق بين دورين.. تفاصيل مأساوية في مصرع مدرس داخل مصعد بـ القاهرة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة مصرع مدرس بسبب انحشار جسده بين طابقين داخل مصعد في المرج.

مصرع مدرس داخل مصعد في المرج

و صرحت النيابة في القاهرة بدفن جثمان المدرس، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما استمعت لأقوال شهود العيان على الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة في القاهرة، أن مدرس المرج قام بالدلوف إلى المصعد للصعود إلى منزله وأثناء ذلك تعطل المصعد وحاول المتوفى الخروج منه.

وشرحت التحقيقات التي أجرتها النيابة والمعاينة، أن المتوفى انحشر بين طابقين مما نتج عنه تهشم بالوجه والرقبة ووفاته في الحال وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بمصرع مدرس جراء انحشاره بين طابقين داخل مصعد في المرج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص والمعاينة انحشار مدرس داخل مصعد بين طابقين بعد تعطله أثناء محاولته الخروج منه ووفاته في الحال.

القاهرة المرج ثلاجة المستشفى مديرية أمن القاهرة غرفة عمليات النجدة

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