عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

رخصة ذهبية ومنطقة حرة خاصة| قرارات مهمة من الحكومة بشأن مشروع رأس الحكمة.. تفاصيل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

مشروع رأس الحكمة.. وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 24 من أبريل الجاري، على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وذلك ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة.

إنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة رأس الحكمة

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" ش.م.م بمدينة رأس الحكمة.

كما وافق مجلس الوزراء، علي منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة.

ميناء ومنطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة

وتمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.

كما وافق مجلس الوزراء علي قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.

مطار رأس الحكمة

وفي سياق متصل، كان قد وافق مجلس الوزراء في مطلع أبريل الجاري، علي تخصيص قطعتي أرض في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح وزارة الطيران المدني لأجل استخدامها في إقامة مطار رأس الحكمة الدولي.

موعد استلام الدفعة الثانية من أموال  مشروع رأس الحكمة

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، كشف عن موعد استلام الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة في تصريحات تليفزيونية له، قائلًا: "الجزء الثاني من صفقة رأس الحكمة ستحصل عليه مصر كما أعلن الدكتور مدبولي في بداية مايو المقبل".

وأوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء: “الجزء الثاني من صفقة رأس الحكمة ستحصل عليه مصر في مايو المقبل، وحصلنا فقط على القسط الأول من صفقة رأس الحكمة وهو 15 مليار دولار، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من التمويل من الشركاء الدوليين”.

مشروع رأس الحكمة

ويأتي مشروع رأس الحكمة، ضمن المشاريع التي سوف تحدث طفرة لتنشيط القطاع السياحي داخل مصر، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بدعم من المقومات المختلفة في مصر وسلسلة مشاريع البنية التحتية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية.

وتستهدف مصر أن تكون مدينة رأس الحكمة، مقصدًا سياحيًا عالميًا، يتماشى مع الرؤية الخاصة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي في مصر.

مشروع "رأس الحكمة" لا يمس السيادة المصرية

وكان قد أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة له، أن مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري. 

وشدد مدبولي، على أن مشروع "رأس الحكمة" هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة مجلس الوزراء مدبولى مدينة رأس الحكمة الساحل الشمالي مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

موضوعات متعلقة

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

"إحنا في مقاطعة"| أزمة بسبب ظهور شعار النادي الأهلي في إعلان.. وانقسام بين الجماهير

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024 للقطاعين العام والخاص.. 10 فئات محرومة

20 ألف رأس ماشية| التموين تستعد لعيد الأضحى 2024.. صفقة الموسم وأسعار مخفضة

عقب تطبيق أسعار الخبز السياحي| ما عقوبة مخالفة التسعيرة الجديدة وطرق الإبلاغ عن المخابز غير الملتزمة

عزاء عمدة الدراما| قرار مهم من "الممثلين" بشأن صلاح السعدني.. ومنع نجل شقيقه من السفر

تطاول وتعدي|عقوبة مغلظة تقع على الجزائري يوسف بلايلي.. ماذا حدث مع "حكمة" المباراة؟

ترشيحاتنا

أمين الفتوى: التاجر الصدوق مع الشهداء.. وهذا حكم المغالاة في الأسعار

مكتشف محمد صلاح| عزاء سعيد الشيشيني لاعب المقاولون العرب السابق.. السبت

مكتشف محمد صلاح.. تشييع جثمان سعيد الشيشيني أسطورة نادي المقاولون العرب

رخصة ذهبية ومنطقة حرة خاصة| قرارات مهمة من الحكومة بشأن مشروع رأس الحكمة.. تفاصيل

ماذا كان يقول الرسول إذا اشتد الحر؟.. ردد أعظم أدعية الاستجارة من النار

سياسي فلسطيني: برنامج الغذاء العالمي أكد على اقتراب حدوث مجاعة داخل غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة تامر عاشور تستعرض جمالها على إنستجرام

زي أختهم.. روجينا تثير الجدل بظهورها رفقة ابنتيها

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

فستان غريب.. أروى جودة تصدم متابعيها في أحدث جلسة تصوير

فيديو

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ