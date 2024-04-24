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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بوردة وفستان لامع.. رانيا فريد شوقى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

صدى البلد

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

 وتألقت رانيا فريد شوقى، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الفضى اللامع ومسكت بيدها وردة حمراء.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز رانيا فريد شوقى  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد رانيا فريد شوقى  ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

 

IMG_0262
IMG_0262
الفنانة رانيا فريد شوقي باطلالة ملفته رانيا فريد شوقي رانيا فريد لفنانة رانيا فريد شوقى

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