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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يشدد بتكثيف أعمال النظافة ورصد المخالفات في مهدها بالعياط ..شاهد

ابراهيم الشهابي
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا أعمال النظافة والإشغالات ومخالفات البناء بمركز العياط مشددا بتكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول والمرور الميداني المستمر على مدار اليوم لرصد أي مخالفة في مهدها وإزالتها فورا.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة أعمال النظافة والإشغالات ومخالفات البناء والموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك لمتابعة نسب التنفيذ ودفع الأعمال والعمل علي تذليل ايه معوقات.
كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروعات الصرف الصحي بقري طهما وكفر قاسم والمقطافية   
مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم الشهابي جولته الميدانية بمركز العياط، بتفقد أعمال تركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحي وأعمال أحلال وتجديد خطوط مياة الشرب بشوارع مدينة العياط.

كما وجه النائب بتكثيف أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي وسرعه الانتهاء من احلال وتجديد خطوط المياه.
رافق نائب المحافظ خلال جولته محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط، والمهندس أحمد فرغلي
مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياة الجيزة، ومسؤلي الجهاز التتفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والشركة المصرية للأتصالات وجهاز أملاك الدولة بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

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