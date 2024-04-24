المشدد 5 سنوات لصاحب شركة توريدات لتهربه من سداد الضرائب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، لصاحب شركة توريدات لإتهامه بالتهرب الضريبى، وذلك لقيامه ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقه عليها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 338 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 8 كلي جنوب بنها، أن المتهم "السيد ع ا"، 39 سنة، صاحب شركة للتوريدات ومقيم بدمياط، لأنه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بصفته المسئول بشركة للتوريدات المسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ونشاطها (توريدات)، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه المار بيانه، بأن باع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.