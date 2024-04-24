عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد جمال سعيد يعلن طلاقه رسميا من زوجته سارة قمر

أحمد جمال سعيد
أحمد جمال سعيد

أعلن الفنان أحمد جمال سعيد انفصاله عن زوجته سارة قمر من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد جمال سعيد : بسم الله الرحمٰن الرحيم “وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ”.

تم الانفصال منذ أكثر من شهر بيني و بين سارة قمر ، واليوم تم الطلاق رسمياً، أتمنى لها كل التوفيق في حياتها القادمة.

 

أحمد جمال سعيد يتحدث عن كامل العدد

استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

وعبر الفنان أحمد جمال سعيد، عن سعاده بالمشاركة في مسلسل كامل العدد، قائلا: "من أجمل الأشياء التي حدثت لي في حياتي".

وأضاف: "فريق عمل المسلسل عبارة عن أسرة واحدة، وبحس معاهم إني رايح بيتي مش رايح التصوير"

 

وفي ذات السياق، كشف المخرج خالد الحلفاوي، كيفية اختياره للأطفال المشاركين في مسلسل "كامل العدد".

 

وقال المخرج خالد الحلفاوي،: "تم إجراء تجارب أداء أولي، ثم تم الاستقرار على عدد معين من الأطفال وتم انتقاء الأكثر ملاءمة منهم، وجبتهم كلهم في مكتب الكاستنيج وقضينا اليوم، بدأنا نقرأ المشاهد وأنا مش موزع أدوار ورجعت شفت الفيديوهات و استفتيت قلبي".

احمد جمال سعيد ساره قمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية كانت حلما منذ 5 سنوات وأصبحت اليوم واقعا

موضوعات متعلقة

رسميا.. رامي جمال يطرح ألبومه الجديد خليني أشوفك

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

أخبار الفن.. ماجدة الرومي تصل مصر لإحياء حفل ضخم والمطربة حنان تحتفل بزفاف ابنتها أميرة

27 إبريل .. تفاصيل الحفل الثالث لأحمد سعد في أمريكا

طرح برومو جديد لمسلسل البيت بيتي والعرض الخميس القادم

سعد الصغير مع أمينة فى جولة حفلات بأمريكا

عمر كمال يتبرع بـ100 ألف جنيه لنادي السويس وحفل مجاني.. تفاصيل

المطربة حنان تحتفل بزفاف ابنتها أميرة .. صور

ترشيحاتنا

3 عمليات حوثية ناجحة ضد إسرائيل وأمريكا في خليج عدن والمحيط الهندي

أحمد موسى يرد على نتنياهو| ويكشف حقيقة عرقلة مصر دخول المساعدات لغزة

سرقة سور الطريق الدائري بالجيزة.. ما القصة؟

المتحدث باسم نتنياهو: حماس تتخذ المدنيين دروعًا بشرية.. وسندخل رفح قريبًا

السفارة الروسية في القاهرة تعلق على الدعم العسكري الأمريكي الجديد لأوكرانيا

الاحتلال يعطل دخول المساعدات.. أحمد موسى: مصر مقفلتش معبر رفح ثانية |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاومي الصينية تحقق أكبر عدد مبيعات من سيارتها الكهربائية

تغلق 11 مساءً| المواعيد الجديدة لـ المحال.. متى يبدأ التوقيت الصيفي؟

بمشاركة 11 دولة| الرئيس يفتتح البطولة العربية العسكرية للفروسية

أول صورة لفستان ابنة بدرية طلبة قبل حفل الزفاف تثير الجدل بالفيسبوك

فيديو

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ