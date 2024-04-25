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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

ريهام عبد الغفور عن والدها الراحل: وعدته أكون موجودة في تكريمه ونفذت

صدى البلد

تسلمت الفنانة ريهام عبد الغفور درع تكريم والدها الراحل أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

 

 وقالت ريهام خلال كلمتها: "عايزة أحكيلكم موقف حصل بيني وبينه في مرة لقيت على السوشيال ميديا إنه اتكرم فى إحدى المناسبات المسرحية، وساعتها لومته أنه ماقاليش عشان أحضر ولكن وعدته إنى هحضر تكريمه الجاي".

 

 وتابعت باكية: "وفعلا أنا النهارده بحضر تكريمه أهو وهو أكيد موجود وحاسس بينا".

 


أقيم أمس حفل تكريم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بالمسرح القومي، تحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال.

 


وحضر عدد كبير من الفنانين خلال حفل تكريمه ومنهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، النجمة ريهام عبد الغفور، المخرج خالد جلال، والفنانون محمد أبو داود، إيهاب فهمي، وسميرة عبد العزيز، لطفي لبيب، الأب بطرس دنيال، الفنان محمد رياض، الفنان أيمن الشيوي، الفنان أحمد سلامة، الفنان أيمن عزب، والفنان محمد صلاح آدم، والفنانة عزة لبيب، والفنانة آمال رمزي، منير مكرم ، عفاف شعيب ، لطفي لبيب.

 

وبدأ الحفل بفيلم تسجيلي تحت عنوان "شكرا أشرف عبد الغفور" من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، واستعرض الفيلم شهادات لنجوم الفن مثل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والفنان الكبير يحيى الفخرانى، والفنانة سوسن بدر، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرج محمد فاضل، والفنانة حنان مطاوع، والفنان إيهاب فهمي، والفنان نبيل الحلفاوي وتحدث كلاً منهما عن ذكرياته مع الراحل أشرف عبد الغفور وأهم المواقف التي جمعتهم سويا.

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