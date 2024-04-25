قولي حاضر ونعم.. لحظة عقد قران ابنة بدرية طلبة

احتفلت الفنانة بدرية طلبة، بحفل زفاف ابنتها، ليلة أمس الأربعاء 24 أبريل، بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

وخلال عقد القران، حرص المأذون على تقديم الوصايا لابنة بدرية طلبة، في دعابة وحسها على طاعة زوجها، وعدم إفشاء أسرار بيتها مستشهدا بأدلة شرعية، ومشيرا إلى أن زوجة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (حفصة بنت عمر) كانت تناقش الرسول.

حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

واحتفلت الفنانة بدرية طلبة أمس الأربعاء، بحفل زفاف ابنتها سلمى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث لازمت بدرية ابنتها خلال تجهيزاتها قبل بدء الحفل، وحرصت على التواجد معها فى غرفتها، وانتشر فيديو لها وهى تطلق الزغاريد وفى نفس الوقت تبكي من الفرحة وتحتضن ابنتها وسط مشاعر متباينة فى هذه المناسبة السعيدة.

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد احتفلت بـ"حنة" ابنتها سلمى وسط أجواء عائلية، وشاركت بدرية بفيديو من الحنة عبر ستورى حسابها بموقع انستجرام وظهرت فيه بدرية وابنتها ترتديان الساري الهندي.

أعمال بدرية طلبة

يذكر أن بدرية طلبة شاركت خلال فيلمين تم عرضهما فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024، وهما "الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث فيلم الملكة فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى و تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدى للأحداث.