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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارة تتراجع 210 آلاف جنيه مرة واحدة.. تعرف عليها

سيارات جيلي
سيارات جيلي

في خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعاتها وجذب المزيد من العملاء، كشف وكيل سيارات جيلي في مصر عن تخفيض أسعار جميع سيارات الشركة الصينية من موديل 2024 خلال شهر أبريل الحالي.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة التي أعلن عنها الوكيل المحلي، تتراوح قيم التخفيضات بين 140 و210 ألف جنيه مصري، ويتم تطبيقها ابتداءً من اليوم، الأربعاء.

يتيح هذا التخفيض الفرصة للعملاء للاستفادة من الأسعار المنخفضة على مجموعة متنوعة من سيارات جيلي موديل 2024، حيث تقدم الشركة تشكيلة واسعة من الفئات والموديلات.

 

من بين السيارات المتاحة بأسعار مخفضة هي:

- جيلي GX3 Pro: تقدم سيارة جيلي GX3 Pro موديل 2024، التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium، بسعر رسمي بعد التخفيض يبلغ 860 ألف جنيه.

- جيلي أوكافانجو: تتوفر سيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024 في السوق المصري بفئة واحدة premium، ويبلغ سعرها الرسمي بعد التخفيض مليون و669 ألف جنيه.

- جيلي كولراي: تتوفر سيارة جيلي كولراي موديل 2024 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بأربع فئات مختلفة، بأسعار تبدأ من مليون و210 ألف جنيه للفئة الأولى comfort، وتصل إلى مليون و500 ألف جنيه للفئة الرابعة sport + الأعلى تجهيزًا.

تأتي هذه التخفيضات في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في السوق المصري وتوفير فرصة للعملاء للاستمتاع بسيارات جيلي ذات جودة عالية بأسعار مغرية.

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