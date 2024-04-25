أفضل كاميرا لهاتف شاومي.. تفوقت على iPhone 15 Pro Max وسامسونج S24 Ultra

قامت شركة شاومي في السوق الصيني بصورة رسمية بالكشف عن هاتفها الجديد Xiaomi 13 Ultra والذي ينضم للمنافسة في فئة الهواتف الرائدة، ويعد الهاتف من أقوى هواتف شاومي التي تم تقديمها خلال الفتره الماضيه.





مواصفات Xiaomi 13 Ultra :-

• وزن 227 جرام وأبعاد 163.2×74.6×9.1 مم

• ظهر الهاتف يأتي من الجلد مع إطار من الألومنيوم

• الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68

• الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري

• شاشة الهاتف تأتي من نوع AMOLED بقياس 6.73 بوصة بدقة 1440×3200 بيكسل وبجودة QHD+ مع كثافة بيكسلات 522 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2600 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+ و Dolby Vision

• طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus على الشاشة

• معالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 2 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X2 بتردد 3.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 740

• نظام تبريد للمعالج Loop LiquidCool من شاومي

• واجهة شاومي MIUI 14 مبنية على Android 13

• مساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام او 512 جيجا او 1 تيرا مع 16 جيجا رام

• الرامات من نوع LPDDR5X والذاكرة من نوع UFS 4.0

• كاميرا سيلفي واحدة بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

• أربعة كاميرات خلفية، الرئيسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 ~ F/ 4.0 بمستشعر سوني IMX989 بها مثبت بصري، الثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سوني IMX858 بها مثبت بصري وهي Periscope للتقريب 3.2X، الثالثة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.0 بمستشعر سوني IMX858 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب 5X، الأخيرة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سوني IMX858 وهي Ultra Wide Angle للتصوير بزاوية واسعة

• العدسات تأتي من Leica، مع فلاش LED مُزدوج، ودعم تصوير فيديوهات بجودة 8K@24fps، ويوجد مثبت إلكتروني لجميع العدسات، وإمكانية إنتاج فيديوهات HDR10 و Dolby Vision على جودة 4K

• بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع Quick Charge 4.0 بقدرة 90 وات عن طريق USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات

تم تسعير هاتف Xiaomi 13 Ultra الجديد في السوق الصيني للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 795 يورو ، والنسخة الـ512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 860 يورو ، والنسخة الـ1 تيرا مع 16 جيجا رام بسعر 970 يورو.