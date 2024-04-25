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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الافتاء توضحها

صدى البلد

أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين؟".

لترد دار الافتاء موضحة: انه لا تجب الزكاة في مال وثائق التأمين إلَّا بعد قبضه؛ لأنه لا يدخل في ملكية صاحبه التامة إلا عند قبضه، ولا زكاة على المسلم فيما لا يملك ملكًا تامًّا، وبعد قبض المال يستقبل الْمُزَكِّي به عامًا جديدًا ويُزكِّيه متى بلغ النصاب وتوافرت فيه شروط الزكاة.

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هل توجد زكاة على مال التأمين؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب.

وأجاب عبد السميع، قائلًا: ليس عليه زكاة إلا بعد أن يحول عليه الحول ويبلغ النصاب ويكون فائض عن الحاجة.

كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك وكيف أحسب زكاة المال المودع بالبنك  سؤالان يبحث عنهما كثير من المسلمين عبر شبكة الانترنت والمواقع الدينية .

تلقت صفحات المؤسسات الدينية الأزهر والإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية عن كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك  سواء للذهب أو الفضة أو بضائع التجارة أو الأراضي أو العقارات ، كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك  يجب ان يكون في ذهن كل انسان مسلم طالما شهد الا اله الا الله من منطلق ان الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة من تركها فقد ترك ركن أساسي في الإسلام مثله مثل الصلاة والصوم تماما ، وكيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك  أجمع عليه كل العلماء والفقهاء بأنه يجب أن يحول الحول على المال وهو عام هجري كامل ، ويكون المال بالغ النصاب وهو ما يكون بمقدار 85 جراما من الذهب.

كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك

كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك، تقسم الزكاة حسب المال المزكي الى عدة أقسام فمنه المال النقدي ومنه العروض التجارية ومنه ما يكون من الأنعام والزروع والثمار ولكل نوع من هذه الأنواع طريقة  توضح كيفية حساب الزكاة

كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك 

تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها ما دامت بلغت النصاب ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل وهنا يخرج صاحبها 2.5% دفعة  واحدة او بالتقسيط او مقدما كل ذلك يجوز أما تأخيرها عن موعدها فلا يجوز شرعا . و المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر على هذا المال سنة هجرية -قمرية- فتخرج زكاة المال بواقع 2.5%.

كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك

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