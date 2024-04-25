السيسي: سيناء بقعة غالية من أرض مصر المقدسة وموضع للاستهداف والعدوان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ ذكرى تحرير سيناء من أيام مصر المجيدة، وسيناء بقعة غالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بـ مناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، أن: «طالما نجح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حمايتها وصونها والحفاظ عليها جزءً لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر».

ولفت إلى أن مصر ترفض تماما تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر منذ اللحظة الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة، و مصر ترفض تهجير الفلسطينيين حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي.

