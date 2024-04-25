بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لـ إسرائيل

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، موافقة الكونجرس الأمريكي على المساعدات العسكرية لـ الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 26 مليار دولار.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "تدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة القرار الذي أصدره الكونجرس الأمريكي بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للاحتلال الإسرائيلي، معطوفاً على الكميات الهائلة من الأسلحة والذخائر الفتاكة التي يمنحها للكيان لمواصلة حرب الإبادة وجرائم الحرب ضد الشعب السفلطيني في قطاع غزة".

ونددت حركة الجهاد أيضا بتصريحات الإدارة الأمريكية حول مزاعمها الاطلاع على خطط الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مدينة رفح، في محاولة منها لتضليل الرأي العام، وبما يوفر شبكة حماية للكيان من الجرائم التي يستعد جيش الاحتلال وعصاباته لتنفيذها بحق الأبرياء والأطفال والنساء.

وحملت حركة الجهاد الإسلامي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية الكاملة عن الجرائم الإسرائيلية في عموم فلسطين، وفي قطاع غزة، سواء تلك التي ارتكبها أو التي يجهز لارتكابها.

وقالت إن تمويل الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي، وتوفير كل أنواع الدعم المالي واللوجستي والسياسي له، يثبت أن إدارة بايدن هي التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.