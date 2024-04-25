عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لـ إسرائيل

حركة الجهاد الإسلامي
حركة الجهاد الإسلامي

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، موافقة الكونجرس الأمريكي على المساعدات العسكرية لـ الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 26 مليار دولار.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "تدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة القرار الذي أصدره الكونجرس الأمريكي بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للاحتلال الإسرائيلي، معطوفاً على الكميات الهائلة من الأسلحة والذخائر الفتاكة التي يمنحها للكيان لمواصلة حرب الإبادة وجرائم الحرب ضد الشعب السفلطيني في قطاع غزة".

ونددت حركة الجهاد أيضا بتصريحات الإدارة الأمريكية حول مزاعمها الاطلاع على خطط الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مدينة رفح، في محاولة منها لتضليل الرأي العام، وبما يوفر شبكة حماية للكيان من الجرائم التي يستعد جيش الاحتلال وعصاباته لتنفيذها بحق الأبرياء والأطفال والنساء.

وحملت حركة الجهاد الإسلامي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية الكاملة عن الجرائم الإسرائيلية في عموم فلسطين، وفي قطاع غزة، سواء تلك التي ارتكبها أو التي يجهز لارتكابها. 

وقالت إن تمويل الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي، وتوفير كل أنواع الدعم المالي واللوجستي والسياسي له، يثبت أن إدارة بايدن هي التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

غضب عالمي كبير على حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل

أول تعليق من إسرائيل على إقرار الشيوخ الأمريكي حزمة التمويل الجديدة

المساعدات العسكرية الاحتلال الاسرائيلي حركة الجهاد الإسلامي فلسطين الكونجرس الأمريكي غزة رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

الرئيس السيسي: مصر تعرضت على مدار السنوات الماضية لاختبار جديد استهدف سيناء

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وزير الرياضة : منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية حدث عالمي

بعد نفي التعاون السعودي عرض إمام عاشور.. شبانة يفجر مفاجأة صادمة

موضوعات متعلقة

غضب عالمي كبير على حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل

أول تعليق من إسرائيل على إقرار الشيوخ الأمريكي حزمة التمويل الجديدة

بأغلبية كبيرة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل

زيلينسكي يشكر رئيس وزراء بريطانيا على تقديم أكبر حزمة دعم دفاعي لأوكرانيا

ترشيحاتنا

بذكرى تحرير سيناء|تحذير عاجل من السيسي بشأن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

زبون سقع.. شوبير: إنبي دفع تمن تصريحاته

الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

الصحة: 3.5 مليار جنيه لإنجاز 35 مشروعا خلال 10 سنوات في سيناء

شوبير يكشف عن مفاجأة غير متوقعة في قائمة الأهلي أمام مازيمبي

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات .. أعرف الأماكن والمواعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأبيض يليق بك.. ألوان ملابس تساعدك على مقاومة ارتفاع درجة الحرارة

لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض أسعار الدواجن 20 جنيها بسبب النقطة الميتة

سر مكعبات الشاي.. حيل سهلة قبل المكياج لضمان ثباته في الحر

مع تقلب الطقس.. حيل للمساعدة على تهوية المنزل بدون تكييف

فيديو

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ