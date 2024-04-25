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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غضب عالمي كبير على حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل

رئيس بوليفيا
رئيس بوليفيا

انتقد الرئيس البوليفي لويس آرسي، أحدث حزمة مساعدات عسكرية قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95 مليار دولار.

وقال آرس خلال بث تليفزيوني موجها حديثة إلى مجلس الأمن الدولي: "التهديدات التي يتعرض لها السلام على هذا الكوكب زادت في الآونة الأخيرة مع تحرك الولايات المتحدة لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان".

وأشار إلى أن هذا يظهر بوضوح المحاولات المستمرة لزعزعة استقرار أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وآسيا".

وأكد الرئيس البوليفي أن هذا التمويل كان ينبغي توجيهه إلى "مكافحة المجاعة والفقر والمساواة"، لافتا إلى أنه بدلا من اتباع "سياسة الدبلوماسية والحوار"، اختارت الولايات المتحدة "مواصلة الحرب والنزعة العسكرية".

وانعقدت القمة الثالثة والعشرون للتحالف البوليفاري لشعوب أمريكا  "معاهدة التجارة الشعبية" في العاصمة الفنزويلية يوم الأربعاء. 

تأسس معاهدة التجارة الشعبية في عام 2004، ويضم في عضويته أنتيجوا وبربودا، وبوليفيا، وكوبا، ودومينيكا، وجرينادا، ونيكاراجوا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر جرينادين، وفنزويلا.

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