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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 14277 طن قمح للصوامع والشون بالقليوبية

توريد القمح
توريد القمح

أعلنت مديرية التموين بالقليوبية، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة، وقد بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 14277 طنا و66 كيلو جرام من القمح للصوامع والشون والبناكر.


وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين.

وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية.

وأكد أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.
 

وأوضح محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 33000 فدان قمح، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.


وشدد "الهجان"، على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع، حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج، مشيرا إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون.


يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مُستحقات المُزارعين حسب نسبة النقاوة، وأسعار التوريد 2000جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950جنيه لأردب القمح 23 درجة، و1900جنيه لأردب القمح درجة 22 ونصف، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.

القليوبية مديرية التموين محافظ القليوبية مثابة مهمة قومية الشون المخصصة

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