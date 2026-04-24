وكيل إفريقية النواب: تحرير سيناء سيبقى رمزا خالدا للفخر والعزة في وجدان المصريين

تقدّم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل محفورًا في وجدان الأمة المصرية كرمز للفخر واستعادة الكرامة الوطنية.

وقال “سليمان” في بيان، إن ذكرى تحرير سيناء تُجسد ملحمة وطنية خالدة امتزجت فيها تضحيات الشهداء مع حكمة القيادة وبراعة الدبلوماسية المصرية، مشيرًا إلى أن استرداد كامل التراب الوطني يُعد نموذجًا فريدًا يُدرّس في التاريخ العسكري والسياسي، ويؤكد أن الدولة المصرية لا تفرط في شبر من أرضها، وأن إرادة شعبها قادرة على تجاوز أصعب التحديات.

وأضاف أن احتفالات هذا العام تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده سيناء من طفرة تنموية غير مسبوقة، حيث وضعتها القيادة السياسية على رأس أولوياتها، من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة شملت إنشاء شبكة الأنفاق والكباري لربط سيناء بالوادي والدلتا، وإنهاء العزلة الجغرافية، إلى جانب إقامة مدن جديدة وتجمعات عمرانية متكاملة، مثل “سلام مصر” بشرق بورسعيد، وتطوير مدن العريش ورفح الجديدة، فضلًا عن مشروعات عملاقة في مجال تحلية ومعالجة المياه، وعلى رأسها محطة بحر البقر، بما يدعم خطط التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

ووجّه وكيل لجنة الشئون الإفريقية تحية تقدير وإجلال لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحّوا بأرواحهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن هذه التضحيات كانت الأساس الذي مهد الطريق لمرحلة البناء والتنمية، ومشددًا على تجديد العهد بالوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.