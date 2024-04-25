قرار عاجل بعقد امتحانات الترم الثاني بالمدارس بالتوقيت الصيفي دون تعديل الجداول

أكدت مديريات التربية والتعليم ان امتحانات الترم الثاني 2024 سوف تعقد بالتوقيت الصيفي وفقا للجداول المعلنة لطلاب جميع المراحل الدراسية
ونفت مديريات التربية والتعليم ، تعديل جدول امتحانات الترم الثاني لطلاب المدارس ، مشددة على ان امتحانات الترم الثاني سوف تعقد وفقا للجداول المعلنة ولكن طبقاً للتوقيت الصيفي والذي من المقرر تطبيقه اعتباراً من منتصف ليلة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٥ بتقديم الساعة لمدة ستون دقيقة (٦٠)
وكانت قد انطلقت في المدارس امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية منذ بداية الأسبوع الحالي
جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو .
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو .
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو .
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب النقل الإعدادي المهني وما يعادله : من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو .
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب النقل للتعليم الفني : من الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الثلاثاء ٢٠٢٤/٥/٢١ .
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ إلى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣ .
- جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية : من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو .
وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إن وضع امتحانات الترم الثاني 2024 مسئولية الموجهين الأوائل ، مشددة على أنه سوف يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات الترم الثاني 2024.
كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على ضرورة اتباع كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال امتحانات الترم الثاني 2024 وحالات الدمج طبقاً للقرار (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧ .