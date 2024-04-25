نجاح عملية ولادة طبيعية داخل سيارة الإسعاف بقرية حماطة جنوب مرسى علم

تحت قيادة الدكتور مصطفى جمال، الطبيب المختص والمكلف بوحدة الرعاية الصحية في قرية حماطة، جنوب البحر الأحمر، تمت عملية ولادة ناجحة داخل سيارة الإسعاف أثناء الانتقال إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد.

في يوم الخميس، تلقت غرفة التحكم والقيادة بإسعاف البحر الأحمر إخطاراً بحالة ولادة مستعجلة لزوجة مقيمة بقرية حماطة، على بعد حوالي 120 كيلومترًا جنوب مدينة مرسى علم. بفاعلية وسرعة استجاب الفريق الطبي، وانطلقت سيارة الإسعاف متجهة إلى المستشفى، حيث كانت المفاجأة تنتظرهم.

بينما كانوا في طريقهم، تبين للدكتور مصطفى جمال وفريقه المسعفين أن رأس المولود يظهر، وأن ولادتها قد حانت على وشك الحدوث. دون تردد، بدأ الفريق الطبي في إجراءات عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، بتهدئة الأم وتقديم الدعم اللازم لها خلال هذه اللحظات الحساسة.

بفضل خبرة ومهارة الدكتور مصطفى جمال وفريقه، تمت عملية الولادة بنجاح وبشكل طبيعي، حيث قام الطبيب بقطع الحبل السري وتجفيف الطفل، مع متابعة دقيقة لحالة الأم والطفل حتى وصولهما إلى المستشفى.

وفيما أكد الدكتور أحمد جلال، مدير الرعاية الأساسية بمديرية البحر الأحمر، نجاح العملية وسلامة الأم والطفل، أشاد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بجهود الفريق الطبي واحترافيتهم، مؤكدًا أن الأم وطفلها بصحة جيدة ومن المقرر مغادرتهما المستشفى في الساعات القادمة.

على صعيد آخر، عبرت الأم وأسرتها عن شكرهم وامتنانهم للدكتور مصطفى جمال وفريق الإسعاف على الرعاية الفائقة التي تلقوها خلال هذه التجربة الطبية المحورية.