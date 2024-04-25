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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 134 ألف طن قمح لمواقع التخزين بمراكز ومدن الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية ان ما تم توريده من الأقماح بلغ ١٣٤١٨٧ طن و ٤٧٠ كيلو قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

أشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلي ضرورة التزام الجهات المسوقه بالتأمين على كميات الأقماح المحلية والتي يتم تسويقها ضد جميع الأخطار (السرقة- خيانة الأمانة- التلف- أي مخاطر أخرى يتعرض لها القمح) وذلك من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي

وفي سياق متصل أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٢٩٩٣٣ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان لافتاً إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

الاقماح المحلية التموين بالشرقية الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية المجلس الاقتصادى الاجتماعى

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