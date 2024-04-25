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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شكرًا لكل شهيد ضحى بروحه.. خالد سليم يحتفل بعيد تحرير سيناء

عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء

احتفل الفنان خالد سليم بعيد تحرير سيناء، والذى يوافق اليوم، الخميس 25 أبريل، من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”.

ونشر خالد صورة للاحتفال بعيد سيناء وعلق عليها قائلا: ‎"شكرًا لكل شهيد ضحى بروحه عشان بلدنا تعيش، دُمتم أبطال وأسود كل معركة ‎كل عام وقواتنا المسلحة بخير.. رحم الله شهداء الوطن".

حفل تحرير سيناء 

يستعد كل من المطرب تامر حسني والمطربة أنغام لإحياء حفل غنائى مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء.

ومن المفترض أن يقدم كل منهما فقرة غنائية يتم من خلالها غناء مجموعة من أشهر أغانيهما، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية التى تتماشى مع احتفالات عيد تحرير سيناء.
 

أحدث أغاني خالد سليم

طرح الفنان خالد سليم عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” أغنيته الجديدة “واحشاني” تزامنًا مع إجازة عيد الفطر.

الأغنية من كلمات إبراهيم شتا ومن ألحان كريم أسامة، وقد حققت ما يقرب من 100 ألف مشاهدة في غضون 24 ساعة.

كان الفنان خالد سليم، رد على التعليقات التي تساءلت حول حقيقة خضوعه لعملية تجميل في الفترة الأخيرة، من خلال حسابه على “إنستجرام”. 

واعثاد خالد سليم نشر تعليق مضمونه: «مين ده هو خالد سليم عامل عملية تجميل ده كل ملامحه متغيرة»، ليرد عليه بـ أيقونات الضحك. 

وبدا خالد سليم، بشكل متناسق ومثالي في الجيم وهو يخضع لـ تدريبات رياضية داخل الصالة. 

خالد سليم عيد تحرير سيناء عيد سيناء

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