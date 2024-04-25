مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام مازيمبي

أوضح مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول في النادي الأهلي، موقفه بشأن المهاجم الأساسي الذي سيشارك في لقاء مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقد أعلن استقراره على اللاعب وسام أبو علي لقيادة هجوم الفريق في المباراة المقررة غدًا.

وكشف الإعلامي محمد الليثي، خلال برنامجه "10 و 10" على إذاعة "أون تايم سبورت أف أم"، عن قرار كولر بإشراك أبو علي كمهاجم أساسي أمام مازيمبي، رغم المطالبات بإعطاء فرصة للاعب محمود عبد المنعم كهربا. وأكد الليثي أن كولر رفض هذا الاقتراح وأصر على بقاء أبو علي في التشكيلة الأساسية، مع إشراك كهربا كبديل.

وتعادل الأهلي بدون أهداف في مباراة الذهاب أمام مازيمبي في الكونغو، ويسعى الفريق المصري للفوز في مباراة العودة لضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا. سيواجه الفائز من مواجهة صن داونز والترجي في النهائي.