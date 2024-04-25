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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حملة أنتي الأهم: ذكرى تحرير سيناء ملحمة وطنية مشهودة لتجسيد إرادة شعب

صدى البلد

نشرت حملة أنتي الأهم على صفحتها الرسمية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.
وقالت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لأنتي الأهم إن ذكرى تحرير سيناء ملحمة وطنية مشهودة لتجسيد إرادة شعب عظيم أبى أن يعيش منكسرا أمام العالم، حالما دومًا بأن يعيش المواطن المصري بكرامة وعزة وشرف تجعله لا يخضع للهزيمة أو التفريط في ذرة تراب من أرض وطنه.
وأضافت الفخراني أن عيد تحرير سيناء يومًا خالدًا في ذاكرة الشعب المصري، فهو رمز للصمود والنصر والإرادة القوية، وستظل هذه الذكرى المجيدة مصدر إلهام للأجيال القادمة، من أجل استكمال معركة البناء والتنمية، فعيد تحرير سيناء رمزًا للصمود والنصر، فهو تجسيد لإرادة الشعب المصري القوية في الدفاع عن أرضه وسيادته، ودماء الشهداء التي روت أرض سيناء دفاعًا عنها لاستردادها من العدو الإسرائيلي.
وهنأت الدكتورة رحاب الفخراني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وقادة وضباط صف وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول ذكرى الـ42 من تحرير سيناء، مؤكدة أنها ذكرى خالدة للنصر العظيم الذى تحقق بفضل تضحيات أبناء مصر وقيادتها الحكيمة.
وأشارت نوران خليل المتحدث الإعلامي لأنتي الأهم أن ذكرى تحرير سيناء تأتى حاملة معها مسيرة أخرى تخوضها الدولة المصرية بكل قوة وهى مسيرة البناء والتنمية والتعمير لشبه جزيرة سيناء، وتُولى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا بتنمية سيناء في كافة قطاعات التنمية.
وأضافت نوران خليل أن تحرير سيناء هو تأكيد للعالم بأن مصر لديها جيش قوى لا يضاهى بسالته وشجاعته جيش في العالم، عندما يكون الهدف هو الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه وأمن وسلامة واستقرار أبنائه.

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